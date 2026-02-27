КПП БСН моб
Налог на прибыль

❌ Если использовали вычет по НДПИ, нельзя применять ФИНВ

Объекты ОС, для которых использовали вычеты по НДПИ, не подлежат амортизации. Поэтому применять федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль не получится.

В письме от 02.12.2025 № 03-03-06/1/117024 Минфин разъяснил, можно ли применять ФИНВ по налогу на прибыль к объектам основных средств, расходы на которые включили в налоговый вычет по НДПИ.

Согласно ст. 286.2 НК, федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль не применяется к ОС и НМА, которые:

  • не подлежат амортизации в соответствии с п. 2 ст. 256 НК;

  • первоначальная стоимость которых сформирована за счет субсидии или за счет расходов, учитываемых с применением повышающего коэффициента.

А согласно п. 2 ст. 256 НК, не подлежат амортизации объекты ОС, расходы на приобретение/создание которых учитываются при определении налоговых вычетов по НДПИ, установленных ст. 343.6, 343.7 и 343.9 НК.

То есть, если расходы на приобретение или создание объектов ОС учитывали при определении вычетов по НДПИ – ФИНВ не применяется, пояснило ведомство.

