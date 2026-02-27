ФНС разъяснила, как считать минимальный срок владения недвижимостью

От того, как посчитать срок владения недвижимостью, зависит обязанность сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ и платить НДФЛ. ФНС разъяснила, с какой даты вести отсчет — при наследстве, ДДУ, разделе, объединении объектов и продаже долей, включая случаи с маткапиталом.

ФНС России рассказывает как определить минимальный срок владения недвижимым имуществом при его продаже

В зависимости от срока владения недвижимостью возникает обязанность подать налоговую декларацию и заплатить НДФЛ при его реализации. Этот срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект.

Так, если жилье досталось в наследство — срок владения считается с даты смерти наследодателя.

Для приобретенной по договору долевого участия (ДДУ) в строительстве готовой квартиры или долей в ней — предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты их стоимости согласно соответствующему договору.

При продаже жилых помещений, образованных в результате раздела, перепланировки или реконструкции, а также выделения доли — срок нахождения в собственности определяется с даты исходного объекта.

Кроме того, если несколько долей приобретены в разное время, то срок владения исчисляется с даты приобретения первой из них.

При образовании жилого помещения за счет объединения нескольких — срок нахождения в собственности полученного в результате имущества исчисляется с даты приобретения в собственность последнего из объединенных помещений.

ФНС обращает внимание на нормы, действующие с 1 января 2025 года. Так, в случае продажи квартиры с выделенной долей ребенка, приобретенной на средства материнского капитала, срок владения последней исчисляется с даты приобретения квартиры родителями.

При продаже земельных участков под ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, размещения личных гаражей, дач и огородов и образованных в результате раздела, выдела исходного земельного участка – срок владения новым участком считается не с момента его создания, а с того времени, когда гражданин стал владельцем первого участка. Это положение применяется, если при разделе получилось не более двух новых участков.