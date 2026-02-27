В розничной торговле число регистраций ИП выросло на 14%, а ООО сократилось на 24%

За 2025 год больше всего нового бизнеса появилось в сфере розничной торговли — почти 190 тысяч регистраций.

В 2025 году розничная торговля стала лидером среди сфер, в которых начал работать новый бизнес. За год количество регистраций составило 189 554. Это больше, чем в e-commerce (150 973) и строительстве (132 168).

Число регистраций ИП в рознице за год выросло на 14%, при этом количество регистраций ООО сократилось на 24%. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса в рамках аналитического проекта T-Data.

Чаще всего розничный бизнес запускают весной, но в 2025 году рекорд по числу регистраций ИП выпал на декабрь. Тогда на учет встали 21,4% всех новых предпринимателей.

В розничной торговле распространено применение патентной системы налогообложения. На нее приходится 42,6% всех патентов, которые оформили ИП.

Среди ИП в розничной торговле больше женщин, чем мужчин: 45% против 46%. В ООО больше руководителей-мужчин: 60% против 40%.

Лидирует по числу зарегистрированных ООО в сфере розничной торговле Москва — где открылось 34,5% новых компаний. Среди ИП первые места у Краснодарского края и Ростовской области: 7,1% по каждому региону.