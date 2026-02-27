Эксперты определили, к каким доходам НКО применять ФСБУ 9/2025

Некоммерческие организации должны применять стандарт бухотчетности ФСБУ 9/2025 к переоценке активов и обменным поступлениям.

Для решения противоречий, которые эксперты НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерского методологического центра) обнаружили в требованиях ФСБУ 9/2025 «Доходы» относительно некоммерческих организаций, разработали рекомендацию Р-Х/2026-ОК НКО.

Планируется, что документ будет применяться для бухучета информации об увеличении чистых активов НКО независимо от того, как ее чистые активы именуются в бухучете: «капитал», «целевое финансирование», «источники финансирования» и т. д.

Выделено два типа увеличения чистых активов НКО:

поступления;

переоценка.

Поступление – это увеличение чистых активов вследствие получения организацией активов или погашения (уменьшения) ее обязательств, обусловленное действиями другой стороны, включая получение денежных средств, иного имущества, освобождение от обязанности. Переоценка – это увеличение чистых активов вследствие увеличения балансовой стоимости активов или уменьшение балансовой стоимости обязательств, не обусловленное действиями контрагента: дооценка активов, уценка обязательств, восстановление обесценения, курсовые разницы, иные аналогичные изменения.

Поступления подразделяются на:

обменные поступления – организация получает активы либо прекращает обязательства в обмен на обязанность предоставить другой стороне сопоставимые по стоимости товары, результаты работ, услуги;

необменные поступления – компания получает активы либо прекращает обязательства без обязанности предоставить что-то другой стороне.

Если условия поступления предусматривают встречное предоставление, но сопоставить стоимость нельзя, поступление считается обменным.

НКО применяют ФСБУ 9/2025 к переоценкам и обменным поступлениям.

Рекомендацию Р-Х/2026-ОК НКО должны утвердить в ближайшее время.

