Депутаты хотят обязать банки платить налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль для банков будет по ставке 10%, скидок при досрочной уплате не предусмотрено. Таким образом бюджет получит дополнительные 100 млрд рублей.

27 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому кредитные организации будут должны уплатить разовый налог на сверхприбыль за периоды 2025-2026 годов.

Ставка такого налога — 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

«Реализация норм законопроекта позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы в размере около 100 млрд рублей», — сказано в пояснительной записке.

Сверхприбыль банков будут определять как превышение средней арифметической величины прибыли за 2025 и 2026 год над средней арифметической величиной прибыли за 2023 и 2024 год. То есть алгоритм такой же, которой был для крупного бизнеса в 2023 году.

По итогам 2025 года чистая прибыль банков может составить 3,8-3,9 трлн рублей.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее месяца со дня официального опубликования.