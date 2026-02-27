Пересматривать порог нуждаемости предлагают одновременно с индексацией соцвыплат

При индексации мер соцподдержки не меняют пороги дохода, поэтому сокращается круг ее получателей.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают обязать регионы пересматривать пороги нуждаемости при индексации региональных мер соцподдержки.

Письмо об этом отправили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Сейчас в ряде субъектов РФ при индексации региональных мер соцподдержки не меняют критерии нуждаемости. Размер выплаты увеличивается, но пороги дохода, дающие право на ее получение, не пересматриваются. То есть выплата растет, но круг ее получателей сужается, пишут депутаты.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность установления на федеральном уровне обязанности субъектов РФ при индексации региональных мер социальной поддержки одновременно пересматривать и индексировать доходные пороги (критерии нуждаемости), дающие право на их получение, с учетом динамики инфляции, роста пенсий и иных социальных выплат», — говорится в обращении.

Такие правила позволят обеспечить реальное, а не формальное сохранение соцподдержки и вернут пенсионерам право на получение региональных выплат.

Синхронная индексация порогов нуждаемости сохранит фактический охват получателей на уровне, соответствующем целям социальной поддержки, уверены авторы инициативы.