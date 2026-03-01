✅ Как в личном кабинете создать электронную подпись для сдачи 3-НДФЛ: инструкция 2026

Проще всего заполнить и отправить декларацию по форме 3-НДФЛ через сервис ФНС ЛК налогоплательщика для физических лиц. Но для этого нужно сгенерировать неквалифицированную электронную подпись.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания госуслуг УФНС по г. Севастополь Елена Маслова напомнила, что 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика позволяет отчитаться онлайн в любое удобное время без посещения налоговой службы.

Она разъяснила, что в ЛК для заполнения декларации необходимо сгенерировать неквалифицированную электронную подпись. Она используется только в этом сервисе и нужна для направления документов в ФНС.

«Для генерации подписи необходимо: Навести курсор на ФИО и перейти в подраздел “Настройки профиля”.

Далее нажать на вкладку “Электронная подпись” и выбрать вариант хранения сертификата “Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России”.

После этого ввести пароль для доступа к сертификату и запомнить его.

А затем направить запрос на получение сертификата. Как только подпись будет сформирована, появится сообщение “Сертификат успешно выпущен”», — объяснила Елена Маслова.

Она добавила, что сертификат ЭП можно в любой момент отозвать и сгенерировать заново, указав новый пароль.