✅ Как в личном кабинете создать электронную подпись для сдачи 3-НДФЛ: инструкция 2026
Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания госуслуг УФНС по г. Севастополь Елена Маслова напомнила, что 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика позволяет отчитаться онлайн в любое удобное время без посещения налоговой службы.
Она разъяснила, что в ЛК для заполнения декларации необходимо сгенерировать неквалифицированную электронную подпись. Она используется только в этом сервисе и нужна для направления документов в ФНС.
«Для генерации подписи необходимо:
Навести курсор на ФИО и перейти в подраздел “Настройки профиля”.
Далее нажать на вкладку “Электронная подпись” и выбрать вариант хранения сертификата “Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России”.
После этого ввести пароль для доступа к сертификату и запомнить его.
А затем направить запрос на получение сертификата.
Как только подпись будет сформирована, появится сообщение “Сертификат успешно выпущен”», — объяснила Елена Маслова.
Она добавила, что сертификат ЭП можно в любой момент отозвать и сгенерировать заново, указав новый пароль.
