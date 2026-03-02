20% россиян монетизируют свое хобби

Больше половины опрошенных тратит на хобби до пяти часов в неделю и до 3 000 рублей в месяц.

Россияне рассказали, чем увлекаются и сколько времени и денег уходит на хобби.

Так, 34% мужчин увлекаются музыкой, 31% — видеоиграми, 27% — спортом. 38% женщин выбирают кулинарию и выпечку, 36% — творчеством и рукоделие, 30% — садоводство.

Такие данные в результате опроса получили аналитики Авито.

Молодежь чаще остальных увлекается фото- и видеосъемкой (15%), настольными играми (13%) и танцами (13%).

68% россиян уделяют хобби до пяти часов в неделю, а 25% — меньше двух часов. Но 20% тратит на увлечения 60-10 часов в неделю, а 7% — 11-20 часов.

55% опрошенных тратят на свои хобби до 3 000 рублей в месяц, а 23% укладываются в 1 000 рублей.

Монетизировать свое хобби смогли 20% россиян. Из них 14% получают доходы периодически, а для 6% хобби – это стабильный источник дохода.