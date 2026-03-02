КПК Общ моб
Электронные деньги

Деньги на электронных кошельках собираются страховать

Если банк обанкротится, требования владельцев электронных кошельков получить возмещение включат в первую очередь, как и вкладчиков.

27 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому страховое возмещение будет распространяться не только на банковские вклады, но и на электронные денежные средства (ЭДС).

Авторы проекта считают, что электронные деньги мало отличаются от других денежных средств, за исключением вида договора — об оказании услуг по переводу ЭДС, который является правовым основанием для возникновения обязательств банка и соответствующих прав клиента к банку. Однако это не позволяет их страховать.

«Для устранения данной проблемы и обеспечения равнозначной защиты схожих имущественных интересов вкладчиков проектом федерального закона предлагается распространить на ЭДС гарантии системы страхования вкладов», — сказано в пояснительной записке.

Страховка будет действовать на сумму в пределах 1,4 млн рублей. Она распространится только на тех, кто прошел идентификацию. Если банк обанкротится, требования по электронным кошелькам удовлетворят в первую очередь, как и по обычным вкладам.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

