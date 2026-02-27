КПК Общ моб
Обзоры для бухгалтера

👩‍💻 Обзор новостей и кейсов для бухгалтера: от трудностей АУСН до переквалификации имущества из движимого в недвижимое. Выпуск № 30 подкаста «Налоговое утро»

ФНС находит нарушителей автоматически, трубы в земле — недвижимость или нет, НДФЛ у обманутых дольщиков, расчеты через Pay Pal и другие кейсы в обзоре.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.

Собрали интересные кейсы и ситуации из новостей на «Клерке» в начале 2026 года. Тут и про обманутых дольщиков, вынужденных платить НДФЛ на ровном месте, и про то что судебную практику порой полезно почитать, и про то как налоговики, не вставая с кресла, вычислят нарушителей.

Автор

Андрей Артемьев
