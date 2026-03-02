Минфин и Центробанк хотят создать «банковский фильтр» для сделок с криптовалютой
Сделки по покупке, продаже или переводу криптовалют будут проходить «банковский фильтр». Такова основная мысль законопроекта, который готовят Центробанк и Минфин.
Согласно документу, операции с криптовалютой смогут совершать резиденты и нерезиденты со статусом квалифицированного инвестора, а также участники внешнеэкономической деятельности и все остальные резиденты. Об этом пишет РБК.
Криптовалюту не признают средством платежа внутри страны, а также резидентам будет запрещено принимать цифровую валюту в качестве платежа за работы, услуги или товары.
Совершать сделки будет можно через брокеров, биржи и управляющие компании. Без посредников операции пройдут только при прямых p-2-p (между физлицами) расчетах. Исключения сделают для участников ВЭД и транзакций между майнерами цифровой валюты, которую они сами добыли.
Для операторов цифровых валют установят запрет на помощь в обходе требований законодательства при операциях с криптовалютой. Будет нельзя помогать в покупке «анонимной» цифровой валюты.
Кроме того, появится черный список участников криптовалютного рынка. Если в отношении них будут идти транзакции, то такие операции отклонят. Перечень организаций Центробанк начнет публиковать на своем сайте.
Начать дискуссию