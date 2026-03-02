Как оформить вычет за обучение + пример от налоговой, как выгоднее

Если платить за учебу не сразу за весь период, а по годам, социальный налоговый вычет по НДФЛ будет больше.

По расходам на платное обучение можно получить социальный вычет, если услуги оказывает организация, имеющая лицензию на образовательную деятельность.

Если студент официально работает и сам оплачивает обучение, налоговый вычет предоставят в размере фактических затрат, но не более 150 тыс. руб. (по расходам до 2024 г. – 120 тыс.). В эту сумму входят все виды соцвычетов, отметила замначальника отдела оказания госуслуг УФНС по Костромской области Надежда Рябова.

За свое образование налогоплательщик может вернуть 13% от стоимости обучения в любой форме.

Если за обучение студента платят родители, размер вычета составит 110 тыс. руб. (по расходам до 2024 г. – 50 тыс.). Вычет можно получить за каждого ребенка в возрасте до 24 лет, который учится очно. Вычет может оформить один из родителей или оба, но в пределах лимита.

Вычет на обучение можно заявить в течение трех лет после года, когда были расходы. То есть в 2026 году еще можно возместить расходы за 2023 год.

Суммарный размер вычета за многолетнее обучение может быть выше, если оплачивать его ежегодно, а сразу за весь срок.

Пример Студент в 2024 году поступил в колледж с годовой стоимостью обучения 100 тыс. руб. и учится три года. Если родитель при поступлении оплатил сразу весь курс, то сумма к возврату составит 14 300 руб. (110 000 х 13%). Заявить все расходы нельзя, они больше установленного лимита (300 000 > 110 000). Но если платить за обучение по годам, то за три года родитель сможет вернуть 39 000 руб. (100 000 х 13% х 3).

Какие документы нужны для социального вычета:

декларация 3-НДФЛ;

справка об оплате образовательных услуг на имя налогоплательщика (по расходам с 2024 года);

договор на оказание образовательных услуг и чеки об их оплате (по расходам за 2022, 2023 годы);

справка об очной форме обучения (если вычет заявляет родитель ребенка).

Вычет можно заявить через личный кабинет налогоплательщика, через МФЦ, портал Госуслуг, по почте или лично в налоговой.

В личном кабинете можно оформить вычет в упрощенном порядке – без декларации 3-НДФЛ и справки об оплате образовательных услуг. Для этого нужно подать заявление в вуз, справку об оплате отправят в налоговую, и на основании этих данных формируется предзаполненное заявление на вычет.

Его нужно проверить, указать реквизиты для получения денег, подписать и отправить. Срок камеральной проверки заявления – до одного месяца.