В Трибуне обновления: пейволл, статус модерации и новая возможность для продвижения Трибуна Про + промокод внутри на скидку

Материалы, которые не прошли модерацию, теперь будут скрыты пейволлом. Проверить статус можно сразу в статье, а еще появился отдельный тариф для продвижения — Трибуна Про.

«Клерк» серьезно обновил Трибуну. Теперь у нас есть:

Платный тариф «Трибуна Про». Он включает ускоренную модерацию, индексацию материалов и убирает пейволл — дает возможность размещать ссылки.

Пейволл, который скрывает тексты, не прошедшие модерацию. Пейволл полностью закрывает ссылки. Такие тексты не доступны для индексации поисковыми системами. Они не попадают в поиск и не создают «мусорный» трафик.

Статус модерации — он будет отображаться прямо в статье. Например, будет видна надпись «Ваш текст ждет модерацию» — значит, статью еще не посмотрели редакторы. Может также появиться надпись «Ваш текст не прошел модерацию» — значит, текст содержит нарушения наших правил, например, в статье есть реклама. Их можно исправить, и тогда редакция опубликует материал.

«Трибуна» — это бесплатная площадка в федеральном СМИ для экспертного контента. Здесь можно делиться новостями из мира бухгалтерии, налогов и права.

Специально для тех, кто хочет не только делиться экспертным мнением, но и продвигать себя, мы создали новый тариф «Трибуна Про». Он включает ускоренную модерацию и индексацию материалов. Даже если ваш пост не прошел модерации, статья не будет скрыта пейволлом и ссылки во всех постах будут работать без редиректа.

Еще одно важное преимущество — на время действия тарифа все статьи автора индексируются, даже если они были опубликованы давно и не прошли ранее модерацию.

Забирайте промокод со скидкой на тариф «Трибуна Про»!

Всем пользователям мы дарим скидку по промокоду PROMOPRO на подключение тарифа «Трибуна Про». С промокодом стоимость тарифа на 1 месяц ниже на 5%.

На 3 месяца — на 10%.

На 1 год — на 25%.

