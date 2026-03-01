С 1 марта в ряде российских регионов вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя

С 1 марта 2026 года в ряде регионов вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя: сокращены часы торговли, введены запреты для магазинов и общепита в многоквартирных домах, установлены дополнительные требования к площади и размещению торговых точек.

С 1 марта 2026 года в ряде регионов России вступили в силу новые ограничения на розничную продажу алкоголя. Они введены региональными законами и постановлениями субъектов РФ на основании федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и алкогольсодержащей продукции».

Важные изменения коснулись режимов торговли, часов работы и условий реализации алкоголя в магазинах, заведениях общественного питания, а также в объектах, расположенных в многоквартирных домах.

Московская область

Ограничена продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов. Согласно Закону Московской области «О регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Московской области» (с изменениями 2025–2026 гг.), с 1 марта алкоголь разрешено продавать только с 13:00 до 15:00. В остальных часов продажа запрещена.

Республика Алтай

Законом Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (2026) введён полный запрет на розничную продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни. С понедельника по четверг розничная продажа разрешена с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00. Торговля алкоголем в магазинах, находящихся в многоквартирных домах, также запрещена.

Смоленская область

Законом Смоленской области «О внесении изменений в закон Смоленской области «О регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (2026) введено ограничение: розничная продажа запрещена с 22:00 до 10:00 (за исключением заведений общепита). Для кафе и столовых, расположенных в МКД и рядом с ними, продажа спиртного разрешена с 12:00 до 00:00.

Красноярский край

Согласно Закону Красноярского края «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции» с поправками 2026 г., магазины в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, а также точки на первых этажах могут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. Вне этого времени реализация запрещена.

Вологодская область

Законом Вологодской области «О регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Вологодской области» с изменениями 2026 г. введены ограничения на выставление алкогольной продукции ближе чем 3 метра от касс и запрет розничной продажи в торговых точках на цокольных этажах. Для ресторанов и кафе в МКД и на прилегающих территориях установлено: продажа алкоголя в выходные — с 12:00 до 23:00, а в будние дни — запрещена.

Курганская область

Законом Курганской области «О регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (редакция 2026) установлено, что розничная продажа алкогольной продукции запрещена после 20:00 и до следующего утра. Также действие закона распространяется на социально значимые праздничные дни.

Республика Карелия

Законом Республики Карелия «О регулировании оборота алкогольной продукции» с поправками 2026 г. продажа алкоголя в объектах, расположенных в МКД, возможна при условии, что общая площадь магазина не менее 70 кв. м и помещение не на цокольном этаже.

Все перечисленные региональные акты приняты на основе Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и алкогольсодержащей продукции», который сохраняет федеральные ограничения (например, общий запрет розничной продажи с 23:00 до 08:00) и одновременно допускает субъектам РФ вводить дополнительные местные ограничения.