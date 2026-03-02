КПП ОСНО моб
С 1 марта 2026 действуют новые правила оформления вывесок

Вывески должны быть написаны на кириллице. Названия торговых марок и брендов можно не переводить.

С 1 марта 2026 года вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице.

За нарушение норм, предусмотренных законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ, могут оштрафовать, предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России 1 марта вступает в силу закон, направленный на сохранение национально-культурной идентичности. Он ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве: вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть на кириллице», — заявил депутат.

По его словам, иностранные надписи допускаются «только более мелким шрифтом под русским текстом».

Но если названия бренда на литинице зарегистрировано в Роспатенте – переводить его не нужно.

За нарушение предусмотрены штрафы, добавил Кошелев.

    bogdanovv

    объясните мне, если мы даже вывески и таблички переводим на русский, упорно ограждаемся от всего мира и запираем границы и интернет, зачем нам все эти МСФО? кому они нужны?

