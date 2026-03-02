Депутат рассказала, как россияне отдыхают на 8 Марта

Рабочая неделя перед 8 Марта будет полной, а следующая – сокращенной

Рабочая неделя со 2 по 6 марта будет пятидневной. А ближайшие выходные – трехдневными по случаю Международного женского дня.

Пятница, 6 марта, не будет сокращенной, уточнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Поскольку 8 марта (воскресенье) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница), к сожалению, не будет сокращенным», — пояснила она.

Согласно ст. 95 ТК, уменьшается на один час только продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уточнила депутат.

Производственный календарь на март 2026.

Затем россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной – с 10 по 13 марта.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».