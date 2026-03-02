Депутат рассказала, как россияне отдыхают на 8 Марта
Рабочая неделя со 2 по 6 марта будет пятидневной. А ближайшие выходные – трехдневными по случаю Международного женского дня.
Пятница, 6 марта, не будет сокращенной, уточнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Поскольку 8 марта (воскресенье) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница), к сожалению, не будет сокращенным», — пояснила она.
Согласно ст. 95 ТК, уменьшается на один час только продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уточнила депутат.
Затем россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной – с 10 по 13 марта.
