Изменена форма для аккредитации ИТ-компаний
Минцифры изменило форму заявления для аккредитации ИТ-компаний и порядок оказания услуги.
Теперь в заявлении нужно будет указывать коды основного и дополнительных видов деятельности.
Также предусмотрено указание таких сведений:
о разработанном ПО и базах данных из реестра;
доход за предыдущий или текущий год от продажи прав на такое ПО;
доход с момента регистрации юрлица до подачи заявления (если нет справки обо всех доходах);
о создании, развитии, сопровождении, доработке федеральных, региональных информсистем, когда компания выступала подрядчиком;
наличие (отсутствие) прямого или косвенного участия в организации РФ, субъекта РФ, муниципального образования;
доля их прямого либо косвенного участия в организации.
Установлено, что максимальный срок оказания услуги составит 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
На Госуслугах заявление зарегистрируют за 10 мин.
Также подать заявление можно на бумаге в Минцифры. Срок регистрации – 1 рабочий день со дня поступления.
Изменения внесены приказом Минцифры от 15.12.2025 № 1172 и вступят в силу с 8 марта 2026 года.
