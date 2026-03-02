Изменена форма для аккредитации ИТ-компаний

С 8 марта 2026 в заявлении на получение аккредитации нужно указать наличии прямого или косвенного участия в организации РФ или субъекта РФ.

Минцифры изменило форму заявления для аккредитации ИТ-компаний и порядок оказания услуги.

Теперь в заявлении нужно будет указывать коды основного и дополнительных видов деятельности.

Также предусмотрено указание таких сведений:

о разработанном ПО и базах данных из реестра;

доход за предыдущий или текущий год от продажи прав на такое ПО;

доход с момента регистрации юрлица до подачи заявления (если нет справки обо всех доходах);

о создании, развитии, сопровождении, доработке федеральных, региональных информсистем, когда компания выступала подрядчиком;

наличие (отсутствие) прямого или косвенного участия в организации РФ, субъекта РФ, муниципального образования;

доля их прямого либо косвенного участия в организации.

Установлено, что максимальный срок оказания услуги составит 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.

На Госуслугах заявление зарегистрируют за 10 мин.

Также подать заявление можно на бумаге в Минцифры. Срок регистрации – 1 рабочий день со дня поступления.

Изменения внесены приказом Минцифры от 15.12.2025 № 1172 и вступят в силу с 8 марта 2026 года.