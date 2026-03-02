Налоговики могут списать деньги со счета при отрицательном сальдо ЕНС

Предприниматели, которые самостоятельно ведут учет и на одном счете хранят личные деньги и средства бизнеса, чаще всего стакиваются с внесудебным списанием налоговых долгов.

ФНС получила право взыскивать задолженности без обращения в суд: деньги с банковских счетов спишут, если на едином налоговом счете физлица или компании будет отрицательное сальдо.

Отрицательное сальдо ЕНС образуется, когда не хватает средств для уплаты налогов, фактические это равно долгу. С 1 ноября 2025 года ФНС может инициировать списание денег с банковских счетов без обращения в суд, раньше для должников-физлиц обязательным было решение суда о взыскании.

По решению налоговиков могут взыскать имущественный, земельный и транспортный налоги, а также то, что было указано в декларации. Налог на профессиональный доход, который применяют самозанятые, также попал под такое взыскание. Если образовалась задолженность, ее удержат без суда. Об этом пишут «Известия».

«Процедура взыскания задолженности прозрачна, и взыскание не происходит внезапно — сначала ИФНС направит требование об уплате налога. Однако бывают ситуации, когда человек узнает об этом только после того, как деньги были списаны. Основная причина — пропущенные уведомления от налоговой или их игнорирование», — объяснила директор по продукту бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Чаще всего с внесудебным списанием налоговых долгов сталкиваются предприниматели, которые самостоятельно ведут учет без регулярного контроля движения средств и точного расчета. Зачастую для бизнес-операций и личных трат используют один и тот же счет, что смешивает собственные деньги, операционную выручку и займы.

«Смешение собственных и бизнес-доходов — риск для бизнеса. Предприниматель не понимает, какую сумму можно безопасно вывести с расчетного счета, чтобы не подорвать операционную деятельность бизнеса. Налоговая может расценить поступление собственных денег как доход ИП и доначислить налог», — дополнила эксперт.

Чтобы снизить риски специалисты по учету советуют следить за налоговым календарем, и держать на ЕНС нужную сумму на момент уплаты налога.

