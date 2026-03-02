С 1 апреля 2026 меняется порядок ввоза товаров из ЕАЭС, а с 1 июля будет обязательный обеспечительный платеж

Для ввоза товаров автотранспортом понадобится документ о предстоящей поставке (ДОПП), внесение обеспечительного платежа и QR-код.

С 1 апреля 2026 года заработает национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). По новым правилам ключевые контрольные процедуры перенесут на этап до пересечения границы для более эффективного учета и контроля косвенных налогов.

До этого контроль проводили уже после ввоза товаров, в рамках камеральных и выездных проверок. Это не всегда позволяло своевременно выявлять и предотвращать нарушения.

«СПОТ предусматривает обязательное представление документа о предстоящей поставке (ДОПП), внесение обеспечительного платежа, присвоение QR-кода и контроль его наличия при ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом», — разъясняет ФНС.

ДОПП представляет заявитель за два дня до ввоза товаров из стран ЕАЭС. Заявителями выступают импортеры или посредники, которые затем отправляют декларации по косвенным налогам по ввозу товаров из стран ЕАЭС.

В ДОПП отражают сведения о:

предстоящей поставке отдельно по каждой перевозке транспортным средством;

участниках сделки и основаниях поставки;

ввозимых товарах и разрешительных документах на них;

транспортном средстве и предполагаемой дате ввоза;

сумме обеспечительного платежа;

основаниях освобождения от его уплаты (если есть).

QR-код – это цифровой идентификатор подтвержденной поставки. При ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом, после пересечения границы РФ таможня проводит выборочный контроль и проверяет право на ввоз товара. Для подтверждения этого права перевозчики предъявляют QR-код по требованию таможенников.

Чтобы ввоз товара автомобильным транспортом на территорию РФ из стран ЕАЭС не ограничили, перевозчику до начала транспортировки рекомендовано:

удостовериться в наличии QR-кода;

проверить соответствие сведений в ДОПП, сведениям товаросопроводительных документов на груз;

проверить статус ДОПП. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти по полученной ссылке. При статусе «Обеспечен» ввоз в РФ разрешен. Любой другой статуса значит, что необходимо обратиться к заказчику транспортной услуги для представления корректного ДОПП и QR-кода.

С 1 апреля 2026 года система будет работать в пилотном режиме, платить обеспечительный платеж пока не придется.

В пилотный период будут только фиксировать факт отсутствия ДОПП.

С 1 июля 2026 уплата обеспечительного платежа будет обязательной, а без ДОПП с QR-кодом машины с товаром не пропустят в Россию.