Все экспедиторы должны подключиться к платформе ГосЛог, иначе они не смогут работать

Если не подключиться к платформе ГосЛог, но продолжать работу, придется уплатить штраф до 1 млн рублей.

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования для экспедиторов. Они обязаны подключиться к реестру на платформе ГосЛог. Участники рынка сомневаются в готовности системы, а также заявляют, что им придется устанавливать специальные программы и оборудование для интеграции с ФСБ.

В течение 60 дней экспедиторы должны подключиться к платформе ГосЛог, иначе у них не будет права вести транспортно-экспедиционную деятельность. Штраф за работу вне реестра составит 100-300 тыс. рублей, за повторное нарушение — от 500 тыс. до 1 млн.

Экспедиторам в течение 45 дней после регистрации нужно подать заявление в региональное УФСБ и установить рекомендованный софт и оборудование, чтобы наладить передачу данных.

Новое оборудование — прямая нагрузка на бизнес, а значит себестоимость услуг вырастет. Кроме того, компании, которые использовали карго-перевозки, постепенно свернут серые схемы и перейдут к полноценному налоговому учету и отчетности. Об этом пишет «Коммерсант».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская предупредила, что из-за массовых обращений за регистрацией может повиснуть система, которая еще не обкатана.

«До сих пор нет понятного алгоритма действий — как именно подавать запросы, каким техническим требованиям должна отвечать наша TMS-система», — сказал директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

Представители рынка заявили, что иностранные экспедиторы в России будут работать по прежним правилам. Это усилит напряженность на рынке и повысит операционные риски. К тому же, экспедиторы выступают за переходный период, который позволил бы адаптироваться к изменениям.