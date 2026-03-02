⚡️ Весенняя акция для сильных духом бухгалтеров! Дарим необычные подарки к 8 Марта

Международный женский день — это не только про красоту и нежность, но еще и про труд, силу, смелость, которые присуще каждой работающей женщине. Мы оставили букеты для мужчин, а сами решили подарить вам то, что сделает вас еще профессиональнее и успешнее — профкурсы по специальным ценам (совсем без подарка никак, так что +3 курса бонусом)! Акция до 8 марта.

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН в 2026 году, заполнять декларацию УСН по новой форме, узнаете, как выбрать ставку и рассчитывать НДС на УСН, кому доступны льготы и как их получить. Сможете легко проходить налоговый контроль, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

НДС на УСН-2026

Работа с ЭДО

Кассы - 2026, учет денежных средств и расчетных операций

Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете рассчитывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам по правилам 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

НДС: расчет, декларация, 1С

Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ

Мы обновили наш популярный курс по работе на маркетплейсах с учетом налоговой реформы-2026. Вы освоите учет на интернет-площадках, сможете считать налоги и составлять отчеты в личном кабинете по требованиям 2026 года. Узнаете, как делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет. Сможете работать без ошибок и штрафов от налоговой.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена курса со скидкой 29%: 24 900 ₽ вместо 34 900 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса

Нейросети и Power BI для бухгалтера

Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Вы актуализируете знания бухгалтерского и налогового учета, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов

Вы разберетесь во всех нюансах таможенного и валютного законодательства, актуального на 2026 год, научитесь заполнять декларации, рассчитывать и уплачивать пошлины, НДС и налог на прибыль. Сможете вести расчеты в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена курса со скидкой 72%: 9 900 ₽ вместо 35 200 ₽. Осталось 5 мест по этой цене.

Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

НДС: расчет, декларация, 1С

Бухгалтерская отчетность организации

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий в 2026 году.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

Воинский учет-2026: электронный реестр и новые требования для работодателей

Зарплата в 1С:ЗУП

