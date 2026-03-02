ФНС стала чаще запрещать компаниям-должникам продавать имущество и пользоваться счетами

Когда у компании нет возможности погасить доначисленные налоги, налоговики могут наложить обеспечительные меры на счета и имущество не только компаний-должников, но и на связанные с ней структуры и физлиц.

После проверок налоговики стали чаще принимать решения о запрете продавать имущество и пользоваться банковскими счетами. Зачастую это распространяется не только на компаний-должников, но и на связанные структуры, бенефициаров и экс-гендиректоров.

ФНС применяет обеспечительные меры, когда у налогоплательщика нет активов, чтобы расплатиться с доначисленными налогами. Увеличение таких решений связывают с большим количеством выездных налоговых проверок в отношении фирм-однодневок. Об этом пишет Forbes.

«С ужесточением налоговой политики арсенал инструментов для взыскания налоговой задолженности будет только расти», — считает старший менеджер группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова.

Ст. 101 НК позволяет налоговика накладывать обеспечительные меры только на имущество налогоплательщика, у которого была проверка. Однако сейчас инспекторы все чаще привлекают третьих лиц, ведя параллельные проверки. Например, могут привлечь аффилированных лиц, аргументируя это тем, что это и есть то лицо, которое получило доход в результате недоплаты налогов.

Третьих лиц могут привлечь через признание сделок недействительными, когда компания перед проверкой перевела активы на экс-гендиректора. Это могут оспорить, а для сохранности имущества наложить обеспечительные меры: арестовать имущество бывшего директора.

Кроме того, бывших руководителей стали чаще привлекать к ответственности за невозможность компании расплатиться с налоговыми долгами.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Ильи Русяева советует предпринимателям требовать от налоговиков мотивировку риска неисполнения. Также стоит проверить соблюдение очередности: если ФНС сразу блокирует счета, не отработав запрет отчуждения имущества и без расчета его недостаточности по данным бухучета, то такое решение можно обжаловать.

Обеспечительные меры можно попытаться заменить на банковскую гарантию, залог или поручительство. На практике это самый быстрый способ разблокировать счета и имущество без ожидания суда.

