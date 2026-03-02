Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года

4,3 млн россиян будут получать повышенную социальную пенсию с 1 апреля 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 февраля 2026 года №197 об индексации социальных пенсий на 6,8%. Выплаты вырастут с 1 апреля 2026 года.

«Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок», — сказал Михаил Мишустин.

Социальные пенсии платят тем, у кого нет страхового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.

С 1 апреля 2026 года на 6,8% повысят размер пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчиков-испытателей и космонавтов, а также россиян, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф.

Изменения коснутся 4,3 млн россиян, в том числе 3,6 млн пенсионеров, которые получают социальные пенсии. В бюджете Социального фонда 2026 года на выплаты предусмотрено почти 44 млрд рублей.