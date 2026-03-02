Как переносится дебиторская и кредиторская задолженность при бухучете госфинансов

Минфин разъяснил, как переносить остатки по счетам и применять КБК в аналитическом учете.

Согласно стандарту «Единый план счетов бухучета государственных финансов», структура номера счета включает 26 разрядов, где последние девять формируют код счета. Детализация данных синтетических счетов идет через аналитические счета второго порядка, уточнил Минфин в письме от 18.02.2026 02-07-06/12539.

Рабочий план счетов учреждений должен содержать актуальные КБК в номерах аналитических счетов. Формирование таких счетов для нового финансового года проводят в межотчетный период.

Если по аналитическим счетам, подлежащим изменению, на конец 2025 года остаются активы или обязательства, их перенос выполняют операциями межотчетного периода текущего года с отражением в журнале операций межотчетного периода (ф. 0504071).

Как указывать КБК при переносе:

дебиторская задолженность по расходам, принятие и исполнение по которой ожидается в 2026 году, переносится на счета КБК, по которым предусмотрено исполнение обязательств в текущем и плановом периодах;

непросроченная дебиторская задолженность по расходам, относящаяся к немонетарным активам (например, авансы 100% по договорам), переносится на счета КБК, действовавшими на дату признания задолженности, с учетом сопоставительных таблиц по ранее измененным кодам;

кредиторская задолженность переносится на счета КБК, по которым планируется исполнение обязательств в текущем и последующих периодах.

Минфин также отметил, что просроченная дебиторская задолженность по немонетарным активам, находящаяся в претензионной работе, должна отражаться на счете 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» с указанием действующего доходного КБК.

Кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами, учитывается на забалансовом счете 20 с аналитическим признаком КБК, по которому учитывалось принятое и не исполненное денежное обязательство, добавило ведомство.

Отражение в учете показателей по счетам аналитического учета кредиторской задолженности с нулями в 1-17 знаках номера счета – не обосновано, подчеркнул Минфин.

