Трудовые отношения

Наставничество предлагают учитывать в рейтинге компаний

2 марта 2026 года отметили первый в России День наставника. Наставничество могут сделать одним из критериев социальной ответственности предприятий.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил учитывать наставничество при формировании ЭКГ-рейтинга компаний. Это станет одним из критериев социальной ответственности.

«Мы понимаем, что наставничество бывает и как некая общественная миссия <...>, а если мы говорим о наставничестве на работе, на производстве, когда какой-то опытный специалист помогает другому специалисту, то это трудовая функция. Мы закрепили это в Трудовом кодексе и сказали, что дополнительная нагрузка, она должна быть дополнительно оплачена», — сказал Артем Метелев во время конференции, посвященной Дню наставника.

День наставника отмечают 2 марта. Этот праздник появился впервые в 2026 году.

Выплаты педагогам-наставникам установили в 63 регионах, почти в 50 субъектах утверждены меры поддержки наставников, а до конца 2026 года они должны быть приняты по всей стране.

