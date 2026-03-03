Акция Женская сила моб
В санаториях могут установить квоту для людей старше 70 лет, а за это дать налоговые льготы

Миронов предложил выделить не менее 10% мест для льготных заездов пенсионеров.

Депутат Сергей Миронов предлагает законодательно обязать все санаторно-курортные организации независимо от формы собственности выделять не менее 10% мест для льготных заездов россиян старше 70 лет.

Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

«Считаю целесообразным обеспечить доступность санаторно-курортного отдыха для граждан старше 70 лет через механизм квотирования мест в частных санаториях, а именно установить на законодательном уровне обязанность для санаторно-курортных организаций (независимо от формы собственности) предоставлять не менее 10% от общего количества мест для льготного заезда граждан старше 70 лет в обмен на льготы по уплате налогов на имущество или земельного налога», — написал Миронов.

По его словам, получить льготную путевку по линии органов соцзащиты могут немногие. А без помощи родственников пенсионер просто не сможет поехать в дом отдыха даже своего родного региона.

«Я уже не говорю о поездках к морю или в горы. Там ценник высокий, в сезон – зашкаливает», — добавил депутат.

Он напомнил, что кабмин принял Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

Финансирование расходов в ней предусмотрено, поэтому парламентарий предлагает направить часть средств на отдых пенсионеров старше 70 лет в санаториях.

