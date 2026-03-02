😱Триллер для бизнеса: как небрежность приводит к миллионным штрафам по охране труда. Выпуск № 31 подкаста «Налоговое утро»

ГИТ может нагрянуть в компанию с плановой или внеплановой проверкой по жалобе работника или при наступлении несчастного случая. Какова цена нарушений, которые могут обнаружить инспекторы?

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.

Собрали кейсы, как банальная небрежность в ведении документации и необучение сотрудников становится миной замедленной действия. Что будет, если сотрудник обжегся при использовании кулера или получил травму из-за сломанного кресла? Что будет, если жалоба обиженного работника привела на порог компании внеплановую проверку? Разбираем, почему штраф от 110 до 130 тыс. рублей выписывается за каждого необученного работника и как обычная жалоба в ГИТ или мелкая травма в офисе запускает механизм уголовной ответственности по статье 143 УК.

Обучающие курсы для работодателей и работников вопросам охраны труда — смотрите в нашем каталоге.

Ставьте лайки 💗, оставляйте ваши комментарии и не забудьте подписаться — вы помогаете делать наш подкаст лучше и популярнее среди бухгалтеров.

Предлагайте новые темы выпусков для подкаста в комментариях под этой новостью.

Топ-5 выпусков подкаста: