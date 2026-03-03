Как применять НДС на УСН к товарным остаткам в 2026 году

К товарным остаткам можно применять вычет по НДС, а при их реализации – рассчитывать НДС.

Компания на УСН (доходы минус расходы) с 2026 года стала плательщиком НДС по ставке 22%. На начало года есть остатки товара.

Нужно ли платить НДС при продаже этих остатков в 2026 году, и есть ли право на вычет по этому товару, спросили в чате ФНС.

Если налогоплательщик в 2025 году работал на УСН без НДС, а с 1 января 2026 утратил право на освобождение от НДС, то можно принять к вычету НДС по товару, приобретенному в 2025 году и не использованному на 1 января 2026 года, на основании абз. 2 п. 8 ст. 145 НК, ответили налоговики.

При реализации товара нужно рассчитывать НДС со ставкой 22% и выставлять счет-фактуру (п. 1 ст. 168, п. 1-3 ст. 169 НК).