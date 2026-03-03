При регистрации бизнеса в Сбере теперь можно сразу выбрать АУСН

Чтобы ИП могли применять автоУСН сразу с момента регистрации, Сбербанк добавил такой функционал в свои сервисы для бизнеса.

Сбер добавил к сервису «Регистрация бизнеса» возможность сразу выбрать режим налогообложения АУСН.

Раньше предпринимателям было нужно отдельно подключать автоУСН после регистрации, тратя время на дополнительные заявления. Сейчас можно в разделе «Сервисы для бизнеса» выбрать «Регистрация ИП» и указать нужную систему налогообложения. Регистрация бизнеса завершается подписанием документов с помощью Госключа.

«Сегодня более 70% начинающих предпринимателей выбирают упрощенные режимы налогообложения. Интеграция АУСН в процесс регистрации позволяет не тратить время клиента на подключение данного режима после регистрации, а также уменьшить количество визитов в государственные органы», — сказано на сайте банка.

В Сбере сервисом регистрации ИП пользуется больше 80 тыс. человек в год, после обновления показатель может вырасти еще на 5%.

