❔ Можно ли на АУСН открыть валютный счет: ответ ФНС

В уполномоченных банках можно открывать как рублевые, так и валютные счета.

Налоговую службу спросили – может ли ИП на АУСН иметь в уполномоченном банке валютный счет, покупать валюту и оплачивать зарубежные инвойсы.

Налогоплательщики на автоУСН должны соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ, напомнили налоговики. То есть нельзя открыть счет в банке не из списка уполномоченных.

А в уполномоченных банках налогоплательщики могут открывать как рублевые, так и валютные счета.

