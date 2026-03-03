ФНС уточнила, как на ПСН учитывать доход – по данным кассы или минус банковские проценты

Для учета доходов важно, как они отражены в книге учета доходов ИП на ПСН.

Налоговую службу спросили — как на ПСН учитывать сумму по терминалу: пробитую по кассе или за вычетом банковских процентов.

В отношении расчета доходов по патентной системе учитываются фактически полученные ИП доходы.

Согласно п. 1 ст. 346.53 НК, налогоплательщики для соблюдения лимита (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК) ведут учет доходов от реализации по деятельности на ПСН в книге учета доходов ИП на ПСН, уточнили налоговики.

Форма и порядок заполнения книги утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.