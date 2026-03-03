⌛ 3 марта 2026 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ

НДФЛ за период с 23 по 28 февраля нужно заплатить до 5 марта.

Не позднее 3 марта нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ, если выплачивали доходы физлицам в период с 23 по 28 февраля 2026 года, напомнили налоговики.

Код отчетного периода в уведомлении – 21/12.

НДФЛ, удержанный с 23 по 28 февраля, нужно заплатить до 5 марта.

