⌛ 3 марта 2026 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ
Не позднее 3 марта нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ, если выплачивали доходы физлицам в период с 23 по 28 февраля 2026 года, напомнили налоговики.
Код отчетного периода в уведомлении – 21/12.
НДФЛ, удержанный с 23 по 28 февраля, нужно заплатить до 5 марта.
