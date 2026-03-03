💲 Курс доллара, евро и юаня на 3 марта 2026 года

На 3 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,2 рубля, курс евро — 90,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,1734 рубля Евро 90,7307 рубля Юань 11,1960 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что доллар может стоить 100 рублей и даже выше к концу 2026 года. Такое будет возможно, если бюджетное правило существенно ужесточат, что резко сократит объем предложения валюты.

