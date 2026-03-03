💲 Курс доллара, евро и юаня на 3 марта 2026 года
На 3 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,2 рубля, курс евро — 90,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,1734 рубля
Евро
90,7307 рубля
Юань
11,1960 рубля
Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что доллар может стоить 100 рублей и даже выше к концу 2026 года. Такое будет возможно, если бюджетное правило существенно ужесточат, что резко сократит объем предложения валюты.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Автоматизация хороша, когда она настроивается для нужд компании и по желанию компании. А когда из за введения новых требований закона нам просто выкручивают руки заставляя переходить на новые программы, перенастраивать заново прекрасно выполнявшие св