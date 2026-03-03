Повышение экосбора в 2026 году хотят пока отложить

Введение коэффициента «экологичности» ставок экологического сбора хотят сдвинуть на 2027 год.

Уже запланированное повышение коэффициентов «экологичности» к базовым ставкам экосбора могут перенести с 2026 на 2027 год. Такой проект постановления внесен в кабмин, сообщила пресс-служба «Российского экологического оператора» (РЭО).

Инициатива уже согласована с профильными ведомствами и одобрена рабочей группой по регуляторной гильотине с участием представителей бизнеса.

«Сохранение значений коэффициента к ставкам экологического сбора создает предсказуемую фискальную среду, что позволяет бизнесу более точно планировать свои затраты на выполнение нормативов утилизации и инвестиционные программы в сфере переработки отходов», — сказано в сообщении РЭО.

Проект разработали во исполнение поручения зампреда правительства Дмитрия Патрушева. Изменения направлены на обеспечение стабильности условий хозяйственной деятельности для производителей и импортеров товаров, подлежащих утилизации после использования, добавили в РЭО.

Предложенная мера обеспечит баланс между экологическими целями государства и экономическими условиями деятельности бизнеса.

Напомним — поднять ставки экосбора для всех товаров и упаковок ранее предложило Минприроды.