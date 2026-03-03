❗ В Мордовии ввели налоговые льготы для бизнеса на УСН
В Республике Мордовия ввели налоговые льготы для бизнеса. О принятии соответствующего закона сообщается на официальном сайте госорганов Мордовии.
Определены такие условия предоставления льгот по упрощенке:
Для МСП в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, впервые зарегистрированных в Мордовии с 2022 года в связи с переездом из других регионов, — установлены ставки 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы).
Для МСП в других отраслях, переехавших в республику с 2022 года, и новых компаний и ИП в сфере электронной торговли, зарегистрированных в Мордовии с 1 апреля 2025, — действуют ставки 2% (доходы) и 6% (доходы минус расходы).
Кроме того, установлены налоговые каникулы (ставка 0%) для ИП, впервые начинающих бизнес в 2026 году в производственной, научной, социальной сферах, а также в области бытовых услуг, туризма и креативных индустрий.
