❗ В Мордовии ввели налоговые льготы для бизнеса на УСН

Для нового бизнеса предусмотрены налоговые каникулы, а для отдельных отраслей – ставки УСН 1% и 5%.

В Республике Мордовия ввели налоговые льготы для бизнеса. О принятии соответствующего закона сообщается на официальном сайте госорганов Мордовии.

Определены такие условия предоставления льгот по упрощенке:

Для МСП в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах , впервые зарегистрированных в Мордовии с 2022 года в связи с переездом из других регионов, — установлены ставки 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы).

Для МСП в других отраслях, переехавших в республику с 2022 года, и новых компаний и ИП в сфере электронной торговли, зарегистрированных в Мордовии с 1 апреля 2025, — действуют ставки 2% (доходы) и 6% (доходы минус расходы).

Кроме того, установлены налоговые каникулы (ставка 0%) для ИП, впервые начинающих бизнес в 2026 году в производственной, научной, социальной сферах, а также в области бытовых услуг, туризма и креативных индустрий.

