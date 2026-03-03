💥 Освойте бухучет с нуля — купите профкурс и получите углубленные курсы по зарплате и кадрам бесплатно

Начните обучение с основ бухгалтерии — расчета налогов, составления отчетности в 1С, взаимодействия с ФНС и СФР, работе в Excel, ЭДО и т. д. И сразу же получите специализацию в востребованной сфере на курсах по учету для ИП, кадрам и зарплате. Акция действует до 9 марта 2026.

На курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы получите базовые знания: научитесь рассчитывать НДФЛ, НДС, имущественные налоги, взносы, составлять отчетность в 1С, работать на ОСНО и спецрежимах в 2026 году. А в подарок получите еще три онлайн-курса по самым популярным и востребованным участкам: кадрам, зарплате и учету у ИП.

Специальное предложение действует до 9 марта включительно! Старт обучения 15 марта.

Кому курс поможет построить карьеру

На курсе профпереподготовки начинающие специалисты и бухгалтеры, которые делали паузу в карьере, смогут освоить бухгалтерию с нуля, изучить ключевые участки, научиться работать в главных бухгалтерских программах и применять знания на практике. Для опытных специалистов курс — возможность актуализировать знания и навыки сразу по всем направлениям работы.

Вы сможете оказывать сопровождение по ведению отчетности, расчету налогов, работе с кадрами и ЭДО бизнесу на ОСНО и спецрежимах.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Дарим три онлайн-курса «Клерка»

Чтобы вы не только погрузились в профессию, но и сразу получили углубленные знания на одном из самых востребованных участков, получили конкурентное преимущество и быстро нашли работу, мы дарим вам еще три курса.

«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные, больничные и налоги, сможете законно оптимизировать налоговую нагрузку, грамотно составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных.

«Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» — вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, работать в 1С:ЗУП. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов по требованиям 2026 года.

«Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов» — вы узнаете, как зарегистрировать ИП и выбрать выгодную систему налогообложения, научитесь вести учет, составлять отчетность ИП, пользоваться личным кабинетом и проходить налоговые проверки легко.

Акция действует до 9 марта — скорее записывайтесь на курс и получайте еще три онлайн-курса в подарок!

Забрать подарки

Больше курсов по акции в каталоге «Клерка».