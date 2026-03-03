Когда можно не платить за коммунальные услуги на законном основании. Выпуск № 32 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
Приводим пошаговую инструкцию, как действовать, если услуги оказаны некачественно, чтобы не платить за них на законном основании. Разбираем, как не платить за коммуналку, если в квартире периодически никто не живет. А также, что делать, если купили квартиру с долгами прошлого владельца.
