Циан: сдавать квартиру на сутки в два раза выгоднее долгосрочной аренды

Собственники могут получить самую высокую доходность 12-14% годовых при сдаче квартиры на короткий срок в Волгограде, Воронеже, Туле, Перми и Ярославле.

«Циан» провел анализ доходности от сдачи квартир в посуточную аренду и выяснил, что это оказалось выгоднее, чем сдавать жилье на долгий срок. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Самая высокая доходность посуточной аренды в Ярославле, Волгограде, Воронеже, Перми и Туле: 12-14% годовых. Также в этих городах самая низкая стоимость однокомнатных квартир.

Доходность 6-8% годовых можно получить в Москве, Геленджике, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани. Но и эти показатели выше средних при сдаче квартиры в долгосрочную аренду. Кроме того, в этих городах больше возможностей получить загрузку от 50%, чем в Перми или Волгограде.

«Доходность от сдачи квартиры в долгосрочную аренду между городами различается не так сильно: минимальный показатель в Зеленоградске — 3%, максимальный в Туле и Новосибирске — 7%, в большинстве городов — от 4% до 6%», — сказано в исследовании.

При краткосрочной сдаче жилья в аренду практически невозможно добиться полной загрузки в течение года. Однако даже при половине занятых дней в году доходность от посуточной аренды заметно выше, чем от долгосрочной: в среднем по городам показатели составляют 10% и 5% соответственно.

