15% жилья строится с отставанием в полгода и больше

Показатель отставания за год вырос на 5%. Но рисков незавершения строительства нет.

Примерно 15% жилья в России вводят в эксплуатацию с отставанием более чем на полгода от плана.

Об этом рассказал глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«Риски есть, особенно в некоторых регионах, где строили жилье с опережением спроса и низкая распроданность. И сейчас застройщики и региональные власти в тандеме решают эти проблемы. В целом по стране такой проблемы нет, но вместе с тем около 15%, чуть больше процентов жилья строится с полугодовым и больше отставанием сроков передачи ключей от плановых», — сообщил он.

За год этот показатель вырос примерно на 5%. Но сейчас рынок устроен так, что рисков незавершения проектов нет, считает Гольдберг.