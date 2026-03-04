❌ Госдума может запретить поднимать цены на авиабилеты за три дня до вылета

Депутаты не хотят нарушать принцип равного доступа граждан к воздушным перевозкам, поэтому требуют от авиакомпаний не повышать цены накануне вылета.

3 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит авиакомпаниям повышать цены на билеты менее чем на трое суток до вылета.

Из-за того, что авиакомпании применяют динамическое ценообразование, стоимость билета меняется в зависимости от спроса, заполнения рейса и времени отправления. По мере приближения времени вылета оставшиеся места предлагают по более высокой цене, что приводит к резкому скачку цен и может создавать социальную и экономическую нагрузку на пассажиров.

«Принятие законопроекта позволит предотвратить необоснованное повышение стоимости билетов накануне вылета, возникновение повышенных расходов граждан, вынужденных совершать срочные поездки, и повысить доступность воздушного транспорта», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, срочная покупка авиабилета прямо перед вылетом может быть связана со срочной ситуацией, например, с ухудшением здоровья близкого родственника или иными непредвиденными обстоятельствами. В таких случаях пассажиры не могли заранее купить билет.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.