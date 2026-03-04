✅ Какой бизнес в 2026 году может применять пониженный тариф страховых взносов
С 1 января 2026 года изменились правила применения пониженного тарифа страховых взносов 15% для МСП.
Тариф действует для выплат физлицам, превышающим 1,5 МРОТ в месяц. Но применять его теперь могут не все субъекты МСП, а только ведущие деятельность из перечня, утвержденного распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.
Список включает 54 вида экономической деятельности на уровне классов ОКВЭД. То есть льгота распространяется на сам класс и на все входящие в него подклассы, группы и виды.
Условия использования пониженного тарифа:
Соответствие основного вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, видам деятельности из правительственного перечня.
Доход от основного вида деятельности — не менее 70% от общей суммы доходов по итогам каждого отчетного (расчетного) периода (квартал, полугодие, девять месяцев, год).
Если условия не соблюдаются (например, доля доходов по основному виду деятельности ниже 70%), страхователь утрачивает право на пониженный тариф взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие. Это правило установлено п. 13.3 ст. 427 НК.
При формировании расчета по страховым взносам плательщики – субъекты МСП, соответствующие условиям, с первого квартала 2026 года применяют новый код тарифа «32» (было «20»).
Правила применения пониженных тарифов для МСП из общепита (п. 13.1 ст. 427 НК) и обрабатывающего производства (п. 13.2 ст. 427 НК) в 2026 году не изменились.
При применении пониженных тарифов в 2026 году нужно исходить из МРОТ, установленного на 2026 год – 27 093 рубля, добавили налоговики.
Ранее Минфин предложил смягчить условия применения льготы и учитывать в доле дохода дополнительные виды деятельности.
Подробнее о том, как получить льготы от государства, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет на ОСНО и спецрежимах, составлять отчеты и рассчитывать налоги по требованиям 2026 г., работать с ЭДО, кадрами и онлайн-кассами.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию