✅ Какой бизнес в 2026 году может применять пониженный тариф страховых взносов

Применение льготы по взносам зависит только от основного вида деятельности.

С 1 января 2026 года изменились правила применения пониженного тарифа страховых взносов 15% для МСП.

Тариф действует для выплат физлицам, превышающим 1,5 МРОТ в месяц. Но применять его теперь могут не все субъекты МСП, а только ведущие деятельность из перечня, утвержденного распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.

Список включает 54 вида экономической деятельности на уровне классов ОКВЭД. То есть льгота распространяется на сам класс и на все входящие в него подклассы, группы и виды.

Условия использования пониженного тарифа:

Соответствие основного вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, видам деятельности из правительственного перечня. Доход от основного вида деятельности — не менее 70% от общей суммы доходов по итогам каждого отчетного (расчетного) периода (квартал, полугодие, девять месяцев, год).

Если условия не соблюдаются (например, доля доходов по основному виду деятельности ниже 70%), страхователь утрачивает право на пониженный тариф взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие. Это правило установлено п. 13.3 ст. 427 НК.

При формировании расчета по страховым взносам плательщики – субъекты МСП, соответствующие условиям, с первого квартала 2026 года применяют новый код тарифа «32» (было «20»).

Правила применения пониженных тарифов для МСП из общепита (п. 13.1 ст. 427 НК) и обрабатывающего производства (п. 13.2 ст. 427 НК) в 2026 году не изменились.

При применении пониженных тарифов в 2026 году нужно исходить из МРОТ, установленного на 2026 год – 27 093 рубля, добавили налоговики.

Ранее Минфин предложил смягчить условия применения льготы и учитывать в доле дохода дополнительные виды деятельности.

