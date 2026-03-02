❗️ Минфин предлагает смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

Введут льготы по НДС, страховым взносам и выбор системы налогообложения при слете с ПСН.

Минфин разработал поправки в НК для плавной адаптации МСП к налоговым изменениям 2026 года.

Предусмотрены такие меры:

1. Освобождение от НДС услуг общепита. На период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года предлагается освободить от НДС организации и ИП в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.

2. Переходный период для малого и среднего бизнеса. Те, кто с 2026 года утратил право на ПСН, смогут получить налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН.

Бизнес на УСН, который с 2026 года платит НДС, сможет уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, полученные в виде предоплаты за период, когда не платили НДС.

При определении величины лимита доходов для НДС за 2025 год предлагается не учитывать доходы в виде процентов по вкладам и остатков на счетах в российских банках ИП с доходами за 2025 год до 60 млн рублей. Такое же право будет у ИП, слетевших с 2026 года с ПСН.

3. Выбор системы налогообложения. Если по итогам 2025 года доходы ИП, совмещавшего ПСН с ОСНО, превысили 20 млн рублей, он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив налоговую до 25 апреля 2026 года.

ИП, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля 2026 смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.

4. Упрощение порядка применения пониженных страховых взносов. Предлагается исключить условие о 70%-ной доле доходов от основного вида деятельности за предыдущий год для применения пониженных тарифов страховых взносов МСП отрасли обрабатывающего производства. Также МСП смогут суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности из перечней Правительства для расчета доли профильных доходов.

Документ направлен в правительство.