Эксперт: с 1 марта 2026 изменили механизм передачи данных от банков следствию, а не расширили перечень сведений

Для кредитных организаций вводится обязательный порядок передачи сведений по запросам органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность или обеспечивают безопасность РФ.

Речь идет не о расширении перечня данных, а об изменении механизма их передачи. На это обратил внимание д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Вадим Виноградов, эксперт

Он объяснил, что теперь такие запросы и ответы на них должны проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — защищенную государственную информационную систему. Банк получает обращение через эту систему, формирует ответ в установленном машиночитаемом формате и направляет его обратно через СМЭВ, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью. Именно этот канал становится обязательным для данной категории взаимодействия.

До 31 августа 2026 года банки должны обеспечить техническое подключение к СМЭВ.

За этот период кредитным организациям необходимо доработать IT-инфраструктуру и выстроить внутренние процедуры обработки таких запросов в установленном формате. По сути, речь идет о стандартизации и автоматизации процесса: ответы должны формироваться в конкретной структуре данных и направляться в установленные сроки.

Соблюдение этих правил обязательно. Если кредитной организацией нарушены порядок или сроки предоставления сведений, она может быть привлечена к административной ответственности — как за несвоевременный ответ, так и за предоставление недостоверной или неполной информации.

«Отдельное внимание уделяется корректности данных: за полноту и достоверность направленных сведений отвечает банк, за исключением случаев, когда информация получена от клиента и не подлежит обязательной проверке. Поэтому важно помнить, что в случае возникновения технических неполадок или иных обстоятельств, препятствующих своевременному предоставлению запрашиваемых сведений, кредитная организация незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному органу, направившему запрос. Практически это влияет на организацию работы банков. Им необходимо доработать IT-системы, обеспечить корректность электронного документооборота и внутренний контроль качества информации», — объяснил Вадим Виноградов.

Профессор добавил, что для государства — это способ создания единого и прозрачного цифрового механизма получения сведений. При этом меняется способ передачи данных: процедура становится формализованной и технологически унифицированной.