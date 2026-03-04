Мошенники атакуют работодателей под видом трудовых инспекторов

Работодателей начали запугивать штрафами и выездными проверками, мошенники заявляют о признаках теневой занятости, просят перейти по ссылке или уплатить штраф по QR-коду.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о мошенниках, которые атакуют российские компании под видом трудовых проверок. Злоумышленники массово рассылают письма и уведомления о нарушениях.

Основная точка давления на жертв — запугивание внеплановой выездной проверкой и угрозой крупных штрафов. От руководства и бухгалтерии требуют срочно передать кадровые документы, штатные расписания и договоры с сотрудниками. Чтобы связаться с инспектором, предлагают перейти по ссылке.

Затем у работодателей просят уплатить госпошлину, сбор за рассмотрение материалов или даже предварительный административный штраф по QR-коду. Таким образом мошенники похитят средства компании и получат данные для доступа к банковским сервисам.

«Российским компаниям направляются письма и уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчетности. Документы оформляются с использованием официальной символики, поддельных реквизитов и ссылок на нормы закона, что создает иллюзию подлинности и оказывает психологическое давление на получателя», — сказал Антон Немкин.

Также он порекомендовал предпринимателям усилить проверку входящей корреспонденции, особенно если в письмах идет речь о требованиях финансового характера.

Всю информацию важно проверять через официальные ресурсы, не переходить по ссылкам и не сканировать подозрительные QR-коды. Также стоит проинформировать службу безопасности компании о рассылках.

