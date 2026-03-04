До 20 марта 2026 нужно отчитаться о контролируемых иностранных компаниях за 2025 год

Подать уведомление нужно независимо от финансового результата КИК и есть ли обязанность платить налог.

20 марта 2026 года – последний день для отправки организациями уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2025 год.

Уведомление о КИК необходимо направить независимо от финансового результата такой иностранной компании, напоминает ФНС.

Если есть основания для освобождения от налогообложения прибыли КИК, до 20 марта также нужно подать документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения. Исключение – компании, образованные в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС и имеющие постоянное местонахождение в нем.

Если оснований нет, подают документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Сделать это нужно не позднее 25 марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль) независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК п. 7 ст. 25.15 НК. То есть независимо от того, нужно ли платить налог с прибыли компании.

Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в электронной форме утверждены приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

За непредставленное уведомление оштрафуют на 500 тыс. рублей, предупреждают налоговики.