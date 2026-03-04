🙏 Торговые центры просят снизить налог на имущество на 70%

Из-за оттока покупателей в онлайн-шопинг доля магазинов в торговых центрах сокращается, владельцы недвижимости заполняют пустые площади развлекательными и другими неторговыми зонами. Однако последние приносят гораздо меньше дохода, поэтому налогообложение предложили дифференцировать.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) простит председателя Госдумы Вячеслава Володина изменить систему расчета налога на имущество. Собственники хотят закрепить ставку для развлекательных неторговых зон на уровне не более 30% от общего показателя.

В частности, для площадей, занятых неторговыми арендаторами, РСТЦ предлагает закрепить их на уровне 0,6-0,75% от кадастровой стоимости против обычных 2-2,5%. Дифференцированные налоговые ставки позволят владельцам недвижимости экономить до 20%. Об этом пишет РСТЦ со ссылкой на «Коммерсант».

Партнер компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров заметил, что скоро развлекательные, образовательные, государственные, спортивные и медицинские организации будут занимать до 50% площадей торговых центров. За 2025 год доля досуговых мест выросла на 5-7%, до 25-30% площадей.

Платежи от магазинов в среднем в 3-5 раз больше, чем от развлекательных операторов, но торговые центры вынуждены размещать такие объекты, чтобы заполнить пустующие пространства из-за ухода зарубежных брендов и перехода покупателей в онлайн.

Руководитель налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов объяснил, что можно установить разные налоговые платежи для площадей в составе одного объекта. Для этого нужен раздельный кадастровый учет торговых и неторговых площадей, объективные критерии оценки арендаторов, которые не будут вызывать споры между бизнесом и властями.

Перестаньте гадать, почему деньги есть, а прибыли нет. Приходите на бесплатный вебинар «Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса». Он состоится 12 марта в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Бухгалтерский учет vs Управленческий учет: почему бухгалтерский баланс не подходит для управления бизнесом.

2. Какие проблемы собственника решает управленческий баланс:

Проблема 1: «Прибыль в отчете есть, а денег на счетах нет». Управленческий баланс показывает, где заморожены деньги: дебиторка, склад, предоплаты.

Проблема 2: «Не понимаю, сколько бизнес реально стоит и что мое». Баланс дает картину: свои средства vs заемные.

Проблема 3: «Постоянно живем в кассовых разрывах». Баланс показывает зависимость от кредиторки и риски устойчивости.

3. Как собрать управленческий баланс. Связка: Баланс + Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) + Отчет о движении денежных средств (ОДДС).

4. Показатели, которые видит собственник в управленческом балансе:

ликвидность (хватит ли денег расплатиться с долгами завтра);

финансовая устойчивость (насколько мы зависим от кредитов);

рентабельность капитала (окупается ли наш бизнес).

5. Роль бухгалтера как финансового партнера:

составление управленческого баланса = переход от «счетного работника» к советнику собственника;

как с помощью навыка анализа баланса повысить ценность своей работы и лояльность клиентов.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Ждем вас на вебинаре 12 марта в 11:00 мск!