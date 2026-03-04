🙏 Торговые центры просят снизить налог на имущество на 70%
Российский совет торговых центров (РСТЦ) простит председателя Госдумы Вячеслава Володина изменить систему расчета налога на имущество. Собственники хотят закрепить ставку для развлекательных неторговых зон на уровне не более 30% от общего показателя.
В частности, для площадей, занятых неторговыми арендаторами, РСТЦ предлагает закрепить их на уровне 0,6-0,75% от кадастровой стоимости против обычных 2-2,5%. Дифференцированные налоговые ставки позволят владельцам недвижимости экономить до 20%. Об этом пишет РСТЦ со ссылкой на «Коммерсант».
Партнер компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров заметил, что скоро развлекательные, образовательные, государственные, спортивные и медицинские организации будут занимать до 50% площадей торговых центров. За 2025 год доля досуговых мест выросла на 5-7%, до 25-30% площадей.
Платежи от магазинов в среднем в 3-5 раз больше, чем от развлекательных операторов, но торговые центры вынуждены размещать такие объекты, чтобы заполнить пустующие пространства из-за ухода зарубежных брендов и перехода покупателей в онлайн.
Руководитель налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов объяснил, что можно установить разные налоговые платежи для площадей в составе одного объекта. Для этого нужен раздельный кадастровый учет торговых и неторговых площадей, объективные критерии оценки арендаторов, которые не будут вызывать споры между бизнесом и властями.
