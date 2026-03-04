✅ Как в декларации НДС отражать корректировочные счета-фактуры

Чтобы в НДС-декларации не было расхождений, нужен правильный код вида операции.

Правильное отражение в налоговой отчетности по НДС корректировочных счетов-фактур позволит не допустить расхождений по разделу 8 НДС-декларации при выставлении их поставщиком, сообщает региональное УФНС.

Согласно п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК, продавец выставляет корректировочный счет-фактуру, если после отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных прав) изменилась стоимость поставки.

При увеличении цены или количества товаров покупатель регистрирует полученный от продавца корректировочный счет-фактуру в книге покупок с кодом вида операции «01».

Чтобы не было расхождений по разделу 8, покупатели должны убедиться, что в книге продаж поставщика реквизиты корректировочного счета-фактуры отражены с таким же кодом вида операции — «01», отметили налоговики.

При уменьшении цены или количества товаров продавец регистрирует корректировочный счет-фактуру в книге покупок в периоде, когда его выставили, но не позднее трех лет со дня его составления с кодом вида операции «18». Покупатель регистрирует документ в книге продаж.

При этом поставщик должен убедиться, что в книге продаж покупателя реквизиты корректировочного счета-фактуры отражены с кодом вида операции «18».

Эти рекомендации распространяются и на плательщиков УСН, которые с 2026 года платят НДС.

Самый простой способ устранения расхождений – отправить формализованное пояснение в ответ на автотребование, выставленное при камеральной проверке декларации НДС, добавили в налоговой.

Подробнее о том, как заполнить декларацию по НДС, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь рассчитывать НДС по новым ставкам, оформлять счета-фактуры и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.