⚡️ Итоги дня: депутатам блокируют iPhone, взлетят цены на маникюр из-за нового ГОСТа, в 9 классе будут сдавать устный экзамен по истории, ИИ вписывает котов в киносцены

Спрос на лопаты для уборки снега в январе-феврале 2026 года вырос в 5,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость покупки составила 1 572 рубля, что на 12% ниже прошлогоднего уровня.

В феврале 2026 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России снизился до 51,3 пункта по сравнению с 53,1 пункта в январе.

В России взлетят цены на маникюр из-за нового ГОСТа. Стандарт устанавливает единую для всех длительность услуг: классический маникюр — 45-60 минут, препаратный — 40-60, аппаратный — 40-70, а комбинированный — 40-60 минут. Новые правила начнут действовать с 30 апреля 2026 года.

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива.

В Госдуме поддержали инициативу установить минимальные цены на картофель. Это поможет поддержать доходность предприятий по его производству, а также сделает их продукцию более доступной для потребителя.

Продажи автомобилей такси в лизинг в начале 2026 года снизились на 28-40%.

Президент Владимир Путин разрешил «Нова Капитал» приобрести до 40% долей в уставном капитале компании «Эльгауголь», которая разрабатывает Эльгинское месторождение в Якутии.

Средний возраст покупателей квартир в московских новостройках составляет 49,4 года. Молодежь такую покупку позволить себе может редко, да и то при помощи родителей, а люди в возрасте чаще всего покупают жилье как раз для детей.

Самое большое снижение цен на новостройки в пределах старых границ Москвы — на 11,8% — по итогам февраля 2026 года зафиксировано в Бабушкинском районе.

В России изменится порядок проведения олимпиад школьников, в частности, заключительный этап олимпиады должен проводится в очной форме для всех участников, подведение итогов будет по результатам личного зачета, ужесточаются требования к составу жюри и комиссиям, а также к присвоению уровней по олимпиадам школьников. Обновленный регламент не распространяется на всероссийскую олимпиаду школьников.

В российских школах с 2027/2028 учебного года обяжут девятиклассников сдавать устный экзамен по истории.

Специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) модернизировали линию контроля на АвтоВАЗе для повышения ресурса двигателя путем автоматизации селективной сборки и защиты продукции от подделок.

У трех депутатов Госдумы возникли проблемы с доступом к аккаунтам на iPhone. Один из парламентариев получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, второму аналогичное сообщение от Apple пришло «спонтанно».

Российские стриминги во втором полугодии 2025 года увеличили количество новых релизов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 174 проектов.

Компания «Телекомспот» разработала первую в РФ платформу, на которой операторы связи, инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска свободных мест для размещения базовых станций и другого оборудования.