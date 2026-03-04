🔄 Как в 1С провести возврат уплаченных ранее пеней

Отразить возврат пеней как их начисление нельзя, можно исправить записи прошлых лет или использовать «Прочее увеличение сальдо».

В 2025 году компания оплатила начисленные пени за 2024 год. В 1С провели через операцию по ЕНС «Начисление пеней» через счет 91.02. Но в 2026 году сумма вернулась на ЕНС как уменьшение пеней по расчету.

Отразить такую сумму в 1С как операцию по начислению пеней нельзя, так как это их возврат.

Если на налогообложение ни начисление пеней, ни отмена их начисления не влияют, нужна проводка 68.90 — 91.01. Например, можно использовать документ «Операция ЕНС» с видом «Прочее увеличение сальдо».

Также можно выбрать исправительные записи прошлых лет. Но такой «доход» не должен учитываться для налога на прибыль. То есть у выбранной статьи нужно убрать галочку о том, что доход принимается для налогового учета.

Как считают пени по УСН при утрате права на ПСН — читайте разъяснения ФНС.

