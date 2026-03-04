Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
ПСН

📄 Для ПСН с 2 и 6 марта 2026 года — новые формы заявлений

Заявление на получение патента нужно подавать по новой форме с 2 марта 2026. А если у бизнеса поменялись параметры в сторону уменьшения, ИП сможет в течение 10 дней обратиться в налоговую, чтобы пересчитать стоимость патента. Новые формы заявлений отражают эти изменения.

С 2 марта 2026 года действует новый бланк заявления на получение патента — КНД 1150010 (Приложение № 1 к приказу ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@).

Изменения в документах нужны, чтобы предприниматели могли получить новый патент при уменьшении характеристик используемых объектов для бизнеса. Например, площади помещений, количества транспортных средств. Об этом сказано на сайте ФНС.

У ИП будет 10 дней, чтобы сообщить в налоговую об изменениях. Затем ИФНС в течение пяти дней пересчитает сумму налога и выдаст новый патент взамен прежнего.

Кроме того, с 6 марта 2026 года заявление об утрате права на применение ПСН подают тоже по новой форме КНД 1150025 (Приложение № 1 к приказу ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@).

Для подачи такого заявления будут следующие основания:

  • ведение видов деятельности, в отношении которых нельзя применять ПСН;

  • превышение установленных параметров: лимита доходов, среднесписочной численности работников, площади торговых помещений и другое.

Срок подачи документа об утрате права на ПСН — 10 календарных дней с моменты возникновения обстоятельств.

Про новые бланки по ПСН мы рассказывали тут.

Автор

Евгений Сивков
Оптимизация налогообложения

Почему налоговые консультанты не хотят, чтобы вы читали эту книгу

Я тоже не верю в чудеса. Но 6000 решений — это не чудо, а 30 лет практики. Разбираю, что внутри книги и почему она должна лежать на столе у каждого, кто платит налоги.

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3